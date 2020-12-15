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Нардепи усунули неузгодженості у тексті закону про Бюджетний кодекс

Київ • УНН

 • 17528 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Народні депутати ухвалили пропозицію щодо усунення неузгодженості у тексті прийнятого закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України. Відповідне рішення підтримали 320 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Нардепи усунули неузгодженості у тексті закону про Бюджетний кодекс

"15 грудня зібрався комітет, внесені такі правки: зважаючи на підтримку на пленарному засіданні постійного механізму зарахування до Бюджету зазначених надходжень для врегулювання наведених змін відносин у тексті прийнятого законопроекту, пропонується виключити пункт 3/3 розділу 6 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України у пункті 48 першого ухваленого закону, розділ 1 прийнятого закону доповнити новим пунктом стосовно внесення змін до ч 3 ст. 29 Бюджетного кодексу України, п. 1 та 2 ч. 3 ст 29 Бюджетного кодексу України викласти у такій редакції "акциз на податок з виробленого в Україні пального транспортних засобів, крім акцизного податку, визначеного п.6 ч.1 ст.66 та п.16 прим. ч. 1 ст.64 цього кодексу. Друге - акцизний податок, завезений на митну територію України пального від транспортних засобів, окрім акцизного податку, визначених пунктом 16 прим.2 ч.1 ст.64 цього кодексу", - пояснив нардеп Олександр Трухін.

З його слів, також у прийнятому законі змінити до ст. 64 Бюджетного кодексу України слова "бюджетів сіл, селищ та міст" замінити слова "відповідних бюджетів місцевого самоврядування".

Нагадаємо, сьогодні народні депутати ухвалили в цілому законопроект № 4100-д про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Законопроект спрямований врегулювати питання, пов’язані з підготовкою проекту закону про Державний бюджет України на 2021 рік.

У той же час, нардепи під час голосування підтримали ряд поправок, не врахованих бюджетним комітетом, зокрема, щодо закупівлі ліків та акцизу пального — № 443, 419, 12, 41, 125, 132, 137, 440, 277 і 147. Також нардепи провалили голосування за ряд підтриманих комітетом поправок № 445-448.

Відзначимо, що за словами нардепів, Рада таким чином проголосувала дві взаємовиключні правки. Одна правка передбачає збереження 13,44% акцизу на паливо у загальних фондах бюджетів місцевого самоврядування на 1 рік, як тимчасовий захід, а друга — на постійній основі. При цьому, друга правка не забирає це з доходів Держбюджету.

Після цього Разумков доручив Комітету з питань бюджету терміново зібратись для того, щоб "збалансувати" проект Бюджету на 2021 рік.

Пізніше Верховна Рада оголосила перерву до 16:00 для того, щоб парламентський комітет з питань бюджету встиг узгодити нюанси, які виникли під час розгляду і ухвалення законопроекту про зміни до Бюджетного кодексу (№4100-д).

Зі слів члена комітету Олексія Гончаренка, комітет пропонує зберегти поправку, яка на постійній основі залишить у загальних фондах місцевого самоврядування 13,44% акцизу на паливо, реалізоване на їх території.

Нагадаємо, що 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Державного бюджету на 2021 рік.

Додамо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов утримався від голосування за документ та розкритикував медичні видатки у Бюджеті-2021.

Також нагадаємо, фінальний проект Бюджету-2021 надійшов до Ради 27 листопада.

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