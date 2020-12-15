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Нардепы устранили несогласованности в тексте закона о Бюджетном кодексе

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Народные депутаты приняли предложение по устранению несогласованности в тексте принятого закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины. Соответствующее решение поддержали 320 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Нардепы устранили несогласованности в тексте закона о Бюджетном кодексе

"15 декабря собрался комитет, внесены следующие поправки: несмотря на поддержку на пленарном заседании постоянного механизма зачисления в бюджет указанных поступлений для урегулирования указанных изменений отношений в тексте принятого законопроекта, предлагается исключить пункт 3/3 раздела 6 заключительных и переходных положений Бюджетного кодекса Украины в пункте 48 первого принятого закона, глава 1 принятого закона дополнить новым пунктом о внесении изменений в ч 3 ст. 29 Бюджетного кодекса Украины, п. 1 и 2 ч. 3 ст 29 Бюджетного кодекса Украины изложить в следующей редакции: "акциз на налог с произведенного в Украине топлива транспортных средств, кроме акцизного налога, определенного п.6 ч.1 ст.66 и п.16 прим. ч. 1 ст.64 этого кодекса. Второе - акцизный налог, завезенный на таможенную территорию Украины топлива от транспортных средств, кроме акцизного налога, определенных пунктом 16 прим.2 ч.1 ст.64 этого кодекса", - объяснил нардеп Александр Трухин.

По его словам, также в принятом законе изменить ст. 64 Бюджетного кодекса Украины слова "бюджетов сел, поселков и городов" заменить слова "соответствующих бюджетов местного самоуправления".

Напомним, сегодня народные депутаты приняли в целом законопроект № 4100-д о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Законопроект направлен урегулировать вопросы, связанные с подготовкой проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

В то же время, нардепы во время голосования поддержали ряд поправок, не учтенных бюджетным комитетом, в частности, по закупке лекарств и акциза горючего - №443, 419, 12, 41, 125, 132, 137, 440, 277 и 147. Также нардепы провалили голосование за ряд поддержанных комитетом поправок № 445-448.

Отметим, что по словам нардепов, Рада таким образом проголосовала две взаимоисключающие правки. Одна правка предусматривает сохранение 13,44% акциза на топливо в общих фондах бюджетов местного самоуправления на 1 год, как временная мера, а вторая - на постоянной основе. При этом, вторая правка не забирает это с доходов госбюджета.

После этого Разумков поручил Комитету по вопросам бюджета срочно собраться для того, чтобы "сбалансировать" проект бюджета на 2021 год.

Позже Верховная Рада объявила перерыв до 16:00 для того, чтобы парламентский комитет по вопросам бюджета успел согласовать нюансы, которые возникли во время рассмотрения и принятия законопроекта об изменениях в Бюджетный кодекс (№4100-д).

По словам члена комитета Алексея Гончаренко, комитет предлагает сохранить поправку, которая на постоянной основе оставит в общих фондах местного самоуправления 13,44% акциза на топливо, реализуемое на их территории.

Напомним, что 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Государственного бюджета на 2021 год.

Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за документ и раскритиковал медицинские расходы в бюджете-2021.

Также напомним, финальный проект бюджета-2021 поступил в Раду 27 ноября.

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