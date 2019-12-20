Нардепи ухвалили законопроект, який врегульовує зарплату працівників ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому законопроект №2572 про внесення змін до Розділу ІI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади" щодо визначення розмірів посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників правоохоронних та інших органів державної влади. Відповідне рішення підтримало 277 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Ухвалений законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади" щодо визначення розмірів посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників правоохоронних та інших органів державної влади" має на меті забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері перезавантаження влади і створення належних умов оплати праці для ефективної роботи працівників правоохоронних та інших органів державної влади.
Так, відповідно до нової редакції законопроекту, працівникам Державного бюро розслідувань з 1 січня 2020 року не буде визначати заробітну плату Кабінет міністрів України.
Окрім того, Апарату Верховної Ради України, Національному антикорупційному бюро України, Вищому антикорупційному суду, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, Національному агентству з питань запобігання корупції, Рахунковій палаті та членам Центральної виборчої комісії також дозволено самостійно визначати зарплату працівників.
Нагадаємо, 3 грудня 250 народних депутатів ухвалили в цілому законопроект про Державне бюро розслідувань, визначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний.