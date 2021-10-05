Нардепам дали ще 3 млн грн компенсацій за житло. Найбільша сума виплати - близько 60 тис. грн

Так, у вересні 2021 року 137 нардепам дев’ятого скликання було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом 3 029 000 грн.

Деталі

Зазначимо, що у вересні найбільшу суму компенсації за житло отримав член фракції політичної партії “Слуга народу” Дмитро Припутень — 59 800 грн, член депутатської групи “Партія “За майбутнє” Ігор Гузь — 59 500 грн. По 40 300 грн отримали нардепи від “Слуги народу” Дмитро Соломчук, Людмила Марченко, Вячеслав Рубльов, Костянтин Касай, Володимир Гевко та Максим Березін, також 40 300 грн отримав нардеп від фракції “Голос” Наталія Піпа.

Доповнення

Цього року компенції на житло для нардепів обходяться у приблизно 3 млн грн щомісяця. У серпні цього року 138 нардепам загалом виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло. Найбільшу суму компенсації за житло отримав нардеп Муса Магомедов — 137 800 грн.

У липні цього року 147 нардепам загалом виплатили 2 998 950 гривень компенсації за житло, у червні 143 депутати отримали на ці цілі 3 156 975 гривень, у травні 144 нардепам виплатили 2 937 400 грн. У квітні цього року 147 нардепам загалом виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло. У березні цього року 151 нардепу загалом виплатили понад 2,9 млн грн.

А от, до прикладу, у грудні 2020 року 160 нардепам загалом виплатили понад 7 млн гривень компенсації за житло.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що парламент не підтримає рішення про скасування компенсації народним депутатам за оплату їхнього житла.