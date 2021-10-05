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Нардепам дали еще 3 млн грн компенсаций за жилье. Наибольшая сумма выплаты - около 60 тыс. грн

Нардепам дали еще 3 млн грн компенсаций за жилье. Наибольшая сумма выплаты - около 60 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 20924 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. В сентябре этого года 137 народным депутатам в целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. Наибольшая сумма выплаты - около 60 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные аппарата Верховной Рады Украины.

Так, в сентябре 2021 года 137 нардепам девятого созыва была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера в размере 3 029 000 грн.

Детали

Отметим, что в сентябре наибольшую сумму компенсации за жилье получил член фракции политической партии "Слуга народа" Дмитрий Прыпутень - 59 800 грн, член депутатской группы "Партия "За будущее" Игорь Гузь - 59 500 грн. По 40 300 грн получили нардепы от "Слуги народа" Дмитрий Соломчук, Людмила Марченко, Вячеслав Рублев, Константин Касай, Владимир Гевко и Максим Березин, также 40 300 грн получил нардеп от фракции "Голос" Наталья Пипа.

Дополнение

В этом году компенции на жилье для нардепов обходятся приблизительно в 3 млн грн ежемесячно. В августе этого года 138 нардепам в целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. Наибольшую сумму компенсации за жилье получил нардеп Муса Магомедов - 137 800 грн.

В июле этого года 147 нардепам в целом выплатили 2 998 950 гривен компенсации за жилье, в июне 143 депутата получили на эти цели 3 156 975 гривен, в мае 144 нардепам выплатили 2 937 400 грн. В апреле этого года 147 нардепам в целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. В марте этого года 151 нардепу целом выплатили более 2,9 млн грн.

А вот, к примеру, в декабре 2020 года 160 нардепам в целом выплатили более 7 млн гривен компенсации за жилье.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что парламент не поддержит решение об отмене компенсации народным депутатам за оплату их жилья.

Украинские Национальные Новости

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