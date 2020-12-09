Нардеп розповів, як буде працювати Рада під час локдауну
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Верховній Раді України поки не обговорювали скасування пленарних засідань, які, згідно графіка, заплановані у період з 12 по 22 січня, що збігається із запровадженим сьогодні жорстким карантином. Про це у власному Telegram-каналі заявив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
“Поширюється локдаун на роботу Ради? Ні! Поки за розкладом з 12 по 22 січня 2021 року Верховна Рада повинна засідати в залі. Два тижні поспіль. Будь-які рішення Кабміну на цей процес не впливають. Щоб змінити графік потрібно окреме голосування в Раді 226+ депутатів. Чи будуть зміни в графіку в січні чи ні, поки не обговорювалося фракціями”, - зазначив нардеп.
Нагадаємо, уряд сьогодні підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.