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Законопроєкт про множинне громадянство: нардеп заявив, що там дуже багато правок

Київ • УНН

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Комітет ВРУ розглядає правки до законопроєкту про множинне громадянство. "Батьківщина" наполягає на перевірці в КС через контроверсійні норми.

Законопроєкт про множинне громадянство: нардеп заявив, що там дуже багато правок

У законопроєкті про множинне громадянство багато правок й комітет повинен їх всіх розглянути, лише тоді парламент зможе приступити до його розгляду. Про це повідомив перший заступник голови комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Сергій Євтушок, в ефірі телемарафону, та додав, що "Батьківщина" вважає, що там є контроверсійні норми, передає УНН.

Деталі

Було ініційовано близько п'яти проєктів з початку каденції теперішньої влади, Президента та парламент. Один лише з них набрав необхідну кількість голосів у першому читанні…Вже працюють над правками нардепи у Комітеті

- сказав Євтушок.

Проте він наголосив, що на думку політичної сили "Батьківщина"  – це контроверсійний законопроєкт.

Потрібно дивитися четверту статтю Конституції, де чітко прописано, що це таке громадянство України. Ми впевнені, що не повинні ми принижувати статус України та громадянства України, адже в цьому документі йдеться про декілька контроверсійних норм, які дають право створення спеціального механізму для отримання громадянства України онлайн навіть тим людям, які жодного разу не перетинали кордон України

- зазначив Євтушок.

Також він заявив, що на думку "Батьківщини" потрібно спочатку отримати висновок Конституційного суду щодо конституційності даного законопроєкту.

На нашу думку, спочатку потрібно направити документ на експертизу до Конституційного суду й лише після того, як буде отримано позитивний висновок можна переходити до розгляду в другому читанні. Зараз дуже багато правок в даному законопроєкті й комітет повинен їх всіх розглянути й лише тоді парламент може братися до розгляду

- розповів Євтушок.

Закон про множинне громадянство: кому і за що даватимуть український паспорт22.01.24, 23:30 • 23662 перегляди

Доповнення

У грудні 2024 року парламент ухвалив в першому читанні законопроєкт № 11469, який передбачає введення інституту множинного громадянства в Україні.

У законопроекті уточнюються умови набуття громадянства України за народженням, за територіальним походженням, а також умови прийняття до громадянства України. Множинність громадянства (підданства) допускається у таких випадках:

  • набуття дитиною громадянства України та іншої держави за народженням;
    • набуття дитиною громадянства усиновлювачів-іноземців;
      • набуття громадянином України іншого громадянства через шлюб з іноземцем;
        • автоматичне набуття іншого громадянства громадянином України через законодавство іншої держави без отримання підтверджуючого документа;
          • спрощене набуття громадянства України іноземцями з держав, включених до відповідного переліку;
            • набуття громадянином України громадянства держав, громадяни яких отримують українське громадянство у спрощеному порядку.

              Світовий конгрес українців (СКУ) привітав ухвалення Верховною Радою у першому читанні проєкту закону України про множинне громадянство. Втім в СКУ сказали, що у документ необхідно внести правки, зокрема повинні бути прописані вимоги до громадянства, а також встановлений обмежений список визнаних країн.

              На початку травня віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов заявляв, що Україна готується до легалізації множинного громадянства. Остаточний проєкт відповідного закону ймовірно бути готовий до кінця 2025 року.

              Анна Мурашко

              Анна Мурашко

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