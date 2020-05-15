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Нападникам на Стерненка повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Двом чоловікам, які підозрюються у нападі в Одесі на громадського активіста Сергія Стерненка, повідомили про підозру. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі СБУ.

Нападникам на Стерненка повідомили про підозру

Відповідаючи на питання, чи дійсно було повідомлено про підозру двом нападникам на активіста Сергія Стерненка, у пресслужбі СБУ сказали: "Так".

"Повідомили про підозру двом нападникам", - вказали у пресслужбі.

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Нагадаємо, раніше ще ГПУ направила до СБУ кримінальні провадження щодо нападів на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі. 

Як повідомляв УНН, перший напад на активіста із застосування зброї стався 1 травня 2018 року. Підозрюваний вистрелив із пістолета травматичної дії в активіста неподалік від його будинку в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду. 

24 травня того ж року на одеського активіста Сергія Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік

Пізніше провадження щодо нападу на активіста Сергія Стерненка передали з Одеси до Києва для подальшого розслідування через підозри у зв'язках між нападниками та певними правоохоронцями. 

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