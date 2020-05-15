Нападавшим на Стерненко сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Двум мужчинам, которые подозреваются в нападении в Одессе на общественного активиста Сергея Стерненко, сообщили о подозрении. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Отвечая на вопрос, действительно ли было сообщено о подозрении двум нападавшим на активиста Сергея Стерненко, в пресс-службе СБУ сказали: "Да".
"Сообщили о подозрении двум нападавшим", - указали в пресс-службе.
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Напомним, ранее еще ГПУ направила в СБУ уголовные производства относительно нападений на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе.
Как сообщал УНН, первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.
24 мая того же года на одесского активиста Сергея Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.
Позже производство относительно нападения на активиста Сергея Стерненко передали из Одессы в Киев для дальнейшего расследования из-за подозрений в связях между нападавшими и определенными правоохранителями.