Напад в аеропорту Парижа розслідують як теракт
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Прокурор Парижа Фрасуа Моленс заявив, що інформація про вчинення нападу на військовий патруль в паризькому аеропорту Орлі дозволяє розслідувати подію як теракт, передає УНН з посиланням на Reuters.
“По-перше, вибір мети: напад на військовослужбовців, які забезпечують безпеку в рамках операції Sentinelle, відповідає рекомендаціям організацій джихадистів,”- сказав він.
За його словами, радикалізація зловмисника за час відбування покарання в тюрмі, а також вигуки релігійного характеру також схиляють наслідок до версії теракту.
Нагадаємо, Південний термінал паризького аеропорту “Орлі” відновив роботу після стрілянини, що сталася вчора вранці.
Раніше роботу відновив і Західний термінал, який також був закритий і оточений на кілька годин через надзвичайну ситуацію.
Інцидент зі стріляниною стався в південному терміналі “Орлі” вранці. Невідомий чоловік спробував вихопити зброю у одного з військовослужбовців, які патрулювали будівлю, однак був застрелений солдатами.
Як повідомив глава МВС Франції Брюно Ле Ру, який прибув на місце подій, особу зловмисника раніше була відома поліції і спецслужбам. Крім того, сьогодні вранці цей же чоловік виявився причетним до нападу на поліцейський патруль в одному з північних передмість Парижа, де він поранив одного з поліцейських і зник з місця події.
Довідка УНН: аеропорт “Орлі” розташований в 20 км на південь від Парижа, і є другим за величиною і пасажиропотоком у Франції. Прийом і відправлення повітряних суден були на кілька годин припинені, літаки, що знаходилися на підльоті до аеропорту, перенаправлялись до аеропорту “Шарль де Голль”.