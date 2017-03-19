Нападение в аэропорту Парижа расследуют как теракт
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Прокурор Парижа Фрасуа Моленс заявил, что информация о совершении нападения на военный патруль в парижском аэропорту Орли позволяет расследовать произошедшее как теракт, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Во-первых, выбор цели: нападение на военнослужащих, обеспечивающих безопасность в рамках операции Sentinelle, соответствует рекомендациям организаций джихадистов", - сказал он.
По его словам, радикализация злоумышленника за время отбывания наказания в тюрьме, а также возгласы религиозного характера также склоняют следствие к версии теракта.
Напомним, Южный терминал парижского аэропорта "Орли" возобновил работу после стрельбы, произошедшей вчера утром.
Ранее работу возобновил и Западный терминал, который также был закрыт и окружен на несколько часов из-за чрезвычайной ситуации.
Инцидент со стрельбой произошел в южном терминале "Орли" утром. Неизвестный мужчина попытался выхватить оружие у одного из военнослужащих, которые патрулировали здание, однако был застрелен солдатами.
Как сообщил глава МВД Франции Брюно Ле Ру, который прибыл на место событий, личность злоумышленника ранее была известна полиции и спецслужбам. Кроме того, сегодня утром этот же человек оказался причастным к нападению на полицейский патруль в одном из северных пригородов Парижа, где он ранил одного из полицейских и скрылся с места происшествия.
Справка: аэропорт "Орли" расположен в 20 км к югу от Парижа, и является вторым по величине и пассажиропотоком во Франции. Прием и отправка воздушных судов были на несколько часов приостановлены, самолеты, находившиеся на подлете к аэропорту, перенаправлялись в аэропорт "Шарль де Голль".