Намагалися потрапити до Угорщини: прикордонники затримали 8 порушників, один з них - неповнолітній
Київ • УНН
Прикордонники затримали 8 жителів Закарпаття при спробі нелегально перетнути кордон з Угорщиною. Серед порушників був один неповнолітній, всіх затриманих передано до суду.
Прикордонники затримали 8 жителів Закарпаття, серед яких неповнолітній, при спробі незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Про це повідомляє ДПСУ, передає УНН.
"8 порушників, серед яких неповнолітній, намагалися потрапити до Угорщини Прикордонний наряд виявив рух невідомих осіб, які поза пунктами пропуску рухалися у бік держкордону. "Мандрівники", зрозумівши, що їх помітили, кинулися до втечі. Та військовослужбовцям вдалося припинити правопорушення. Усі затримані є жителями Закарпаття. Один із них виявився неповнолітнім", - повідомили в ДПСУ.
Зазначається, що стосовно чоловіків складено адмінпротоколи і скеровано справи до суду.
Нагадаємо
У результаті 600 обшуків по Україні оголошено понад 60 підозр організаторам та учасникам за незаконне переправлення чоловіків через держкордон.