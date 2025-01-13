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Намагалися потрапити до Угорщини: прикордонники затримали 8 порушників, один з них - неповнолітній

Київ • УНН

 • 31497 перегляди

Прикордонники затримали 8 жителів Закарпаття при спробі нелегально перетнути кордон з Угорщиною. Серед порушників був один неповнолітній, всіх затриманих передано до суду.

Прикордонники затримали 8 жителів Закарпаття, серед яких неповнолітній, при спробі незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Про це повідомляє ДПСУ, передає УНН.

"8 порушників, серед яких неповнолітній, намагалися потрапити до Угорщини Прикордонний наряд виявив рух невідомих осіб, які поза пунктами пропуску рухалися у бік держкордону. "Мандрівники", зрозумівши, що їх помітили, кинулися до втечі. Та військовослужбовцям вдалося припинити правопорушення. Усі затримані є жителями Закарпаття. Один із них виявився неповнолітнім", - повідомили в ДПСУ.

Зазначається, що стосовно чоловіків складено адмінпротоколи і скеровано справи до суду.

Нагадаємо

У результаті 600 обшуків по Україні оголошено понад 60 підозр організаторам та учасникам за незаконне переправлення чоловіків через держкордон.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
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