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Пытались попасть в Венгрию: пограничники задержали 8 нарушителей, один из них - несовершеннолетний

Пытались попасть в Венгрию: пограничники задержали 8 нарушителей, один из них - несовершеннолетний

Киев  •  УНН

 • 6490 просмотра

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Пограничники задержали 8 жителей Закарпатья при попытке нелегально пересечь границу с Венгрией. Среди нарушителей был один несовершеннолетний, все задержанные переданы в суд.

Пограничники задержали 8 жителей Закарпатья, среди которых несовершеннолетний, при попытке незаконно пересечь границу с Венгрией. Об этом сообщает ГПСУ, передает УНН.

"8 нарушителей, среди которых несовершеннолетний, пытались попасть в Венгрию Пограничный наряд обнаружил движение неизвестных лиц, которые вне пунктов пропуска двигались в сторону госграницы. "Путешественники", поняв, что их заметили, бросились в бегство. И военнослужащим удалось прекратить правонарушение. Все задержанные являются жителями Закарпатья. Один из них оказался несовершеннолетним", - сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что в отношении мужчин составлены админпротоколы и направлены дела в суд.

Напомним

В результате 600 обысков по Украине объявлено более 60 подозрений организаторам и участникам за незаконную переправку мужчин через госграницу.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
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