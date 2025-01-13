Пытались попасть в Венгрию: пограничники задержали 8 нарушителей, один из них - несовершеннолетний
Киев • УНН
Пограничники задержали 8 жителей Закарпатья при попытке нелегально пересечь границу с Венгрией. Среди нарушителей был один несовершеннолетний, все задержанные переданы в суд.
Пограничники задержали 8 жителей Закарпатья, среди которых несовершеннолетний, при попытке незаконно пересечь границу с Венгрией. Об этом сообщает ГПСУ, передает УНН.
"8 нарушителей, среди которых несовершеннолетний, пытались попасть в Венгрию Пограничный наряд обнаружил движение неизвестных лиц, которые вне пунктов пропуска двигались в сторону госграницы. "Путешественники", поняв, что их заметили, бросились в бегство. И военнослужащим удалось прекратить правонарушение. Все задержанные являются жителями Закарпатья. Один из них оказался несовершеннолетним", - сообщили в ГПСУ.
Отмечается, что в отношении мужчин составлены админпротоколы и направлены дела в суд.
Напомним
В результате 600 обысков по Украине объявлено более 60 подозрений организаторам и участникам за незаконную переправку мужчин через госграницу.