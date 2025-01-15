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Найманець ПВК "вагнер" отримав тюремний термін у Казахстані за участь у війні рф проти України

Найманець ПВК "вагнер" отримав тюремний термін у Казахстані за участь у війні рф проти України

Київ • УНН

 • 34351 перегляди

Житель Жезказгана засуджений до 4,5 років в'язниці за участь у війні проти України у складі ПВК "вагнер". Найманець працював начальником артилерійського складу за 240 тисяч рублів на місяць.

Раніше чоловік уклав контракт із російським формуванням ПВК "вагнер" для участі у нападі рф на територію України, із щомісячною зарплатою в розмірі 240 тисяч рублів. 

Передає УНН із посиланням Azattyq.

Деталі

У Карагандинській області Казахстану ухвалено вирок чоловікові у справі про участь у війні рф проти України, у складі бойового формування "чвк вагнер".

За версією слідства, восени 2022 року житель міста Жезказгана, будучи громадянином Республіки Казахстан, будучи поінформованим через засоби масової інформації та соціальну мережу інтернет про напад рф на українську територію, вирішив вступити до складу ПВК "вагнера", "переслідуючи ідеологічну мету".

Обвинувачений говорив, що його батько був родом із Харкова, а українська влада нібито утискає права російськомовних жителів міста.

Протягом семи місяців - з 6 грудня 2022 року по 6 липня 2023 року - чоловік був начальником артилерійського складу. Найманцю ПВК "вагнер", як повідомили в суді, обіцяли 240 тисяч рублів (близько 2,4 тисячі доларів) як щомісячний оклад. 28 липня 2023 року чоловік повернувся до Казахстану. Як саме його затримали, не уточнюється.

Підсудний, як повідомляється, визнав обвинувачення в умисній участі в збройному конфлікті за кордоном. Йому призначили чотири роки і шість місяців в'язниці.

Нагадаємо

Казахстан обмежив термін дії банківських карток для росіян та інших нерезидентів до 12 місяців. Також було зменшено максимальну кількість карток на одного клієнта та посилено моніторинг операцій.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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