Казахстан обмежив росіянам правила видачі банківських карток

У Казахстані росіянам та іншим нерезидентам ускладнили умови оформлення казахстанських банківських карток. Про це повідомляє Orda.kz., пише УНН.

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Повідомляється, що Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку Казахстану затвердило нові правила для банків другого рівня та філій іноземних банків. Згідно з новими правилами, термін дії платіжних карток для росіян та інших нерезидентів обмежений 12 місяцями.

Обмеження не поширюється на:

- картки, випущені для суб'єктів підприємництва;

- картки дипломатичних працівників;

- картки для інвесторів.

Крім скорочення терміну дії карток, регулятор запровадив обмеження на кількість карток, які можуть бути оформлені нерезидентами. Раніше ліміт становив до десяти карток на клієнта, але тепер кількість скорочено.

Також банки зобов’язані впровадити системи автоматичного виявлення підозрілих операцій, пов’язаних із легалізацією злочинних доходів та фінансуванням тероризму. Посилено вимоги до моніторингу операцій фізичних осіб, котрі мають понад п’ять банківських карток.

Нагадаємо

У грудні минулого року банки ОАЕ посилили перевірки платежів російських компаній після нових санкцій США проти 50 банків рф. Термін проведення платежів зріс до 30 днів, а деякі кошти "зависають" або губляться.