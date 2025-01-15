Казахстан ограничил россиянам правила выдачи банковских карточек

В Казахстане россиянам и другим нерезидентам усложнили условия оформления казахстанских банковских карт. Об этом сообщает Orda.kz., пишет УНН.

Детали

Сообщается, что Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана утвердило новые правила для банков второго уровня и филиалов иностранных банков. Согласно новым правилам, срок действия платежных карт для россиян и других нерезидентов ограничен 12 месяцами.

Ограничение не распространяется на:

- карточки, выпущенные для субъектов предпринимательства;

- карточки дипломатических работников;

- карточки для инвесторов.

Кроме сокращения срока действия карт, регулятор ввел ограничения на количество карт, которые могут быть оформлены нерезидентами. Ранее лимит составлял до десяти карт на клиента, но теперь количество сокращено.

Также банки обязаны внедрить системы автоматического выявления подозрительных операций, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Ужесточены требования к мониторингу операций физических лиц, которые имеют более пяти банковских карт.

Напомним

В декабре прошлого года банки ОАЭ усилили проверки платежей российских компаний после новых санкций США против 50 банков рф. Срок проведения платежей вырос до 30 дней, а некоторые средства "зависают" или теряются.