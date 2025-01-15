Наемник ЧВК «вагнер» получил тюремный срок в Казахстане за участие в войне рф против Украины
Киев • УНН
Житель Жезказгана приговорен к 4,5 годам тюрьмы за участие в войне против Украины в составе ЧВК «вагнер». Наемник работал начальником артиллерийского склада за 240 тысяч рублей в месяц.
Ранее мужчина заключил контракт с российским формированием ЧВК «вагнер» для участия в нападении рф на территорию Украины, с ежемесячной зарплатой в размере 240 тысяч рублей.
Передает УНН со ссылкой Azattyq.
Детали
В Карагандинской области Казахстана вынесен приговор мужчине по делу об участии в войне рф против Украины, в составе боевого формирования «чвк вагнер».
По версии следствия, осенью 2022 года житель города Жезказгана, будучи гражданином Республики Казахстан, будучи проинформированным через средства массовой информации и социальную сеть интернет о нападении рф на украинскую территорию, решил вступить в состав ЧВК «вагнера», «преследуя идеологическую цель».
Обвиняемый говорил, что его отец был родом из Харькова, а украинская власть якобы ущемляет права русскоязычных жителей города.
В течение семи месяцев - с 6 декабря 2022 года по 6 июля 2023 года - мужчина был начальником артиллерийского склада. Наемнику ЧВК «вагнер», как сообщили в суде, обещали 240 тысяч рублей (около 2,4 тысячи долларов) в качестве ежемесячного оклада. 28 июля 2023 года мужчина вернулся в Казахстан. Как именно его задержали, не уточняется.
Подсудимый, как сообщается, признал обвинение в умышленном участии в вооруженном конфликте за рубежом. Ему назначили четыре года и шесть месяцев тюрьмы.
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