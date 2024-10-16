В ближайшее время Казахстан не планирует подавать заявку на членство в БРИКС
Киев • УНН
Пресс-секретарь президента Казахстана заявил, что страна пока не планирует вступать в БРИКС. Астана отдает приоритет ООН как универсальной организации для обсуждения международных проблем.
В ближайшем будущем Казахстан не планирует подавать заявку на членство в БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали, сообщает Tengrinews, пишет УНН.
Детали
По словам чиновника, Астана с заинтересованностью наблюдает за эволюцией БРИКС.
Берик Уали также заверил, что Казахстан поддерживает решение основателей организации БРИКС приложить все усилия для "построения справедливого, демократического миропорядка, свободного от гегемонии каких-либо сверхдержав".
В то же время сейчас и, скорее всего, в ближайшем будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития этого объединения
Он пояснил, что предложения по вступлению в БРИКС рассматривались президентом Касым-Жомарт Токаевым с точки зрения национальных интересов Казахстана.
Впрочем, пока Астана отдает приоритет ООН "как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы".
Напомним,
Вице-премьер-министр Сербии Александар Вулин заявил, что страна изучает вариант членства в БРИКС, которую он назвал "реальной альтернативой ЕС".