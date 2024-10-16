В ближайшее время Казахстан не планирует подавать заявку на членство в БРИКС

В ближайшем будущем Казахстан не планирует подавать заявку на членство в БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали, сообщает Tengrinews, пишет УНН.

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По словам чиновника, Астана с заинтересованностью наблюдает за эволюцией БРИКС.

Берик Уали также заверил, что Казахстан поддерживает решение основателей организации БРИКС приложить все усилия для "построения справедливого, демократического миропорядка, свободного от гегемонии каких-либо сверхдержав".

В то же время сейчас и, скорее всего, в ближайшем будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития этого объединения