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В ближайшее время Казахстан не планирует подавать заявку на членство в БРИКС

В ближайшее время Казахстан не планирует подавать заявку на членство в БРИКС

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 12:52  •  2298 просмотра

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Пресс-секретарь президента Казахстана заявил, что страна пока не планирует вступать в БРИКС. Астана отдает приоритет ООН как универсальной организации для обсуждения международных проблем.

В ближайшем будущем Казахстан не планирует подавать заявку на членство в БРИКС. Об этом заявил  пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали, сообщает Tengrinews, пишет УНН.

Детали

По словам чиновника, Астана с заинтересованностью наблюдает за эволюцией БРИКС.

Берик Уали также заверил, что Казахстан поддерживает решение основателей организации БРИКС приложить все усилия для "построения справедливого, демократического миропорядка, свободного от гегемонии каких-либо сверхдержав".

В то же время сейчас и, скорее всего, в ближайшем будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития этого объединения 

- добавляет представитель президента Казахстана. 

Он пояснил, что предложения по вступлению в БРИКС рассматривались президентом Касым-Жомарт Токаевым с точки зрения национальных интересов Казахстана.

Впрочем, пока Астана отдает приоритет ООН "как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы".

Напомним,

Вице-премьер-министр Сербии Александар Вулин заявил, что страна изучает вариант членства в БРИКС, которую он назвал "реальной альтернативой ЕС". 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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