Найближчим часом Казахстан не планує подавати заявку на членство в БРІКС
Київ • УНН
Прессекретар президента Казахстану заявив, що країна наразі не планує вступати до БРІКС. Астана віддає пріоритет ООН як універсальній організації для обговорення міжнародних проблем.
Наразі Казахстан не планує подавати заявку на членство в БРІКС. Про це заявив прессекретар президента Казахстану Берік Уалі, повідомляє Tengrinews, пише УНН.
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За словами посадовця, Астана з зацікавленістю спостерігає за еволюцією БРІКС.
Берік Уалі також запевнив, що Казахстан підтримує рішення засновників організації БРІКС докласти всіх зусиль для "побудови справедливого, демократичного світопорядку, вільного від гегемонії будь-яких наддержав".
Водночас зараз і, швидше за все, в найближчому майбутньому Казахстан утримається від подання заявки до БРІКС, у тому числі з урахуванням багатоступеневого процесу розгляду питання про членство, а також інших моментів, пов'язаних з перспективами розвитку цього об'єднання
Він пояснив, що пропозиції щодо вступу до БРІКС розглядалися президентом Касим-Жомарт Токаєвим з погляду національних інтересів Казахстану.
А втім, наразі Астана віддає пріоритет ООН "як універсальній і безальтернативній організації, в якій можна і потрібно обговорювати всі актуальні міжнародні проблеми".
Нагадаємо
Віцепрем'єр-міністр Сербії Александар Вулін заявив, що країна вивчає варіант членства в БРІКС, яку він назвав "реальною альтернативою ЄС".