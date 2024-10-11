Наймали місцевих переносити брендовий одяг у ручній поклажі: у Чернівецькій області викрито схему контрабанди

У Чернівецькій області викрили групу осіб, які систематично ввозили на територію України одяг, взуття та аксесуари відомих світових брендів без сплати податків та митних зборів. Про це повідомили у Бюро економічної безпеки, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що закуплену у Туреччині продукцію перевозили до кордону Румунії та України. А потім від 15 до 30 мешканців Чернівецької області за грошову винагороду переносили товар у ручній поклажі через піший перехід та декларували його як особисті речі. Впродовж доби вони проходили кордон до 5 разів та загалом переносили близько 3 тонн товарів.

Після проходження митного контролю продукцію завантажували в автомобілі організатора схеми, що очікували біля пункту пропуску на території України. Потім товари реалізовували через мережу Інтернет, торгові центри та ринки.

Під час обшуків детективи вилучили незаконно ввезені брендові речі іноземного виробництва, мобільні телефони та транспортні засоби, які використовували для перевезення контрабанди. За попередніми оцінками загальна вартість вилученого майна становить близько 6 млн грн