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Завершено розслідування масштабної схеми ухиляння від податків на Чернівецькій митниці

Завершено розслідування масштабної схеми ухиляння від податків на Чернівецькій митниці

Київ • УНН

 • 11822 перегляди

НАБУ завершило розслідування щодо злочинної організації на Чернівецькій митниці. Група ввозила товари з Туреччини без сплати податків, завдавши державі збитків на майже 290 млн грн.

Завершено розслідування у справі злочинної організації на Чернівецькій митниці, члени якої завозили товари по схемі так званого "сірого" імпорту без податків, чим заподіяли державі майже 290 млн грн збитків. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро, передає УНН.

Деталі

НАБУ і САП завершили розслідування щодо членів злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні службовці Чернівецької митниці, зокрема її ексначальник, ексдепутат Чернівецької обласної ради, а також представники місцевого бізнесу.

Як встановило слідство, учасники організували незаконне ввезення через митний пост "Вадул-Сірет" високоліквідних товарів з Туреччини (одяг, взуття, аксесуари), оформлюючи транспорт з ними як порожній або маскуючи їх товарами прикриття (тканина, ДСП, цегла) зі значно меншою митною вартістю. Для отримання низки доказів слідчі зверталися до правоохоронних органів Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини.

З’ясовано, що службові особи митного поста на підставі підроблених документів забезпечували позачерговий пропуск вантажівок без проведення митного огляду. Надалі транспорт їхав до складів підприємців, де товари вивантажували та реалізовували, а завантажені замість них товари прикриття доставляли на митний пост "Чернівці" для завершення оформлення та сплати занижених платежів. 

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Нагадаємо

У квітні цього року правоохоронці викрили злочинну організацію та повідомили про підозру 11 особам. У тому числі 3 службовим особам Чернівецької митниці та 8 фізичним особам, учасникам злочинної організації. Співорганізатору злочинної організації на Чернівецькій митниці Вищий антикорупційний суд призначив заставу в розмірі 83 млн грн.

Посадовцям Волинської митниці повідомили про підозру за схему з технікою Apple на 53 млн грн25.07.24, 16:28 • 14671 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НП

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