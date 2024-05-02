Завдали 290 млн гривень збитків на Чернівецькій митниці: співорганізатору злочинної організації обрали запобіжний захід
Київ • УНН
Співорганізатору злочинної організації на Чернівецькій митниці Вищий антикорупційний суд призначив заставу в розмірі 83 млн грн за схему ухилення від сплати податків, яка завдала державі збитків на 290 млн грн.
Вищий антикорупційний суд застосував до співорганізатора злочинної організації – організатора однієї зі злочинних груп, яка діяла на Чернівецькій митниці, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 83 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.
... слідчий суддя ВАКС ... застосував до співорганізатора злочинної організації – організатора однієї зі злочинних груп, яка діяла на Чернівецькій митниці, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 83 260 916 гривень
Зазначається, що на підозрюваного покладені такі обов’язки:
прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
не відлучатися за межі Чернівецької області без дозволу детектива, прокурора та суду;
повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного 2 липня.
Нагадаємо
16 квітня у Чернівецькій області викрито масштабну схему ухилення від сплати податків, - фахівцями НАБУ і САП припинено діяльність злочинної організації, яка завдала збитків державі на 290 млн гривень.