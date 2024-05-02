Нанесли 290 млн гривен убытков на Черновицкой таможне: соорганизатору преступной организации избрана мера пресечения

Высший антикоррупционный суд применил к соорганизатору преступной организации - организатору одной из преступных групп, которая действовала на Черновицкой таможне, меру пресечения в виде залога в размере более 83 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

... следственный судья ВАКС ... применил к соорганизатору преступной организации - организатору одной из преступных групп, которая действовала на Черновицкой таможне, меру пресечения в виде залога в размере 83 260 916 гривен - говорится в сообщении.

Отмечается, что на подозреваемого возложены следующие обязанности:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не отлучаться за пределы Черновицкой области без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого 2 июля.

Напомним

16 апреля в Черновицкой области разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов, - специалистами НАБУ и САП прекращена деятельность преступной организации, которая нанесла ущерб государству на 290 млн гривен.