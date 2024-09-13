Завершено расследование масштабной схемы уклонения от налогов на Черновицкой таможне

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
TIFF отменяет показ пропагандистского фильма «Russians at War»

TIFF отменяет показ пропагандистского фильма «Russians at War»

  •  111763 просмотра
Харрис опережает Трампа на 5% после дебатов перед выборами

Харрис опережает Трампа на 5% после дебатов перед выборами

  •  110573 просмотра
Польша поддерживает предоставление Украине разрешения на удары по территории России западными ракетами

Польша поддерживает предоставление Украине разрешения на удары по территории России западными ракетами

  •  112964 просмотра
Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

  •  112861 просмотра
В Украину не залетали белорусские дроны - Демченко

В Украину не залетали белорусские дроны - Демченко

  •  46363 просмотра
публикации
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

  •  26196 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

  •  37294 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  111276 просмотра
Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

  •  121908 просмотра
НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

  •  126216 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

  •  66512 просмотра
"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

  •  78490 просмотра
Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

  •  101695 просмотра
"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

11 сентября 2024, 14:01  •  104184 просмотра
Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

11 сентября 2024, 13:17  •  103289 просмотра
Актуальное
Завершено расследование масштабной схемы уклонения от налогов на Черновицкой таможне

Завершено расследование масштабной схемы уклонения от налогов на Черновицкой таможне

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 10:19  •  2172 просмотра

Read in English

НАБУ завершило расследование в отношении преступной организации на Черновицкой таможне. Группа ввозила товары из Турции без уплаты налогов, нанеся государству ущерб почти 290 млн грн.

Завершено расследование по делу преступной организации на Черновицкой таможне, члены которой завозили товары по схеме так называемого "серого" импорта без налогов, чем причинили государству почти 290 млн грн убытков. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро, передает УНН.

Детали

НАБУ и САП завершили расследование в отношении членов преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие служащие Черновицкой таможни, в частности ее экс-начальник, экс-депутат Черновицкого областного совета, а также представители местного бизнеса.

Как установило следствие, участники организовали незаконный ввоз через таможенный пост "Вадул-Сирет" высоколиквидных товаров из Турции (одежда, обувь, аксессуары), оформляя транспорт с ними как пустой или маскируя их товарами прикрытия (ткань, ДСП, кирпич) со значительно меньшей таможенной стоимостью. Для получения ряда доказательств следователи обращались в правоохранительные органы Турции, Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии.

Выяснено, что должностные лица таможенного поста на основании поддельных документов обеспечивали внеочередной пропуск грузовиков без проведения таможенного досмотра. В дальнейшем транспорт ехал до складов предпринимателей, где товары выгружали и реализовывали, а загруженные вместо них товары прикрытия доставляли на таможенный пост "Черновцы" для завершения оформления и уплаты заниженных платежей. 

Image

Напомним

В апреле этого года правоохранители разоблачили преступную организацию и сообщили о подозрении 11 лицам. В том числе 3 должностным лицам Черновицкой таможни и 8 физическим лицам, участникам преступной организации. Соорганизатору преступной организации на Черновицкой таможне Высший антикоррупционный суд назначил залог в размере 83 млн грн.

Посадовцям Волинської митниці повідомили про підозру за схему з технікою Apple на 53 млн грн25 июля 2024, 13:28 • 14396 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП
Эксклюзив
Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн
  •  10335 просмотра

Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн

Эксклюзив
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
  •  26196 просмотра

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

Эксклюзив
Мировой пандемии быть: о прогнозах относительно нее рассказала инфекционист Ольга Голубовская
  •  15197 просмотра

Мировой пандемии быть: о прогнозах относительно нее рассказала инфекционист Ольга Голубовская

Эксклюзив
На имущество экс-нардепа Макеенко наложен арест
  •  23677 просмотра

На имущество экс-нардепа Макеенко наложен арест

Эксклюзив
Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  111276 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Квадробинг - опасность или просто игра: ответ психологов
  •  107822 просмотра

Квадробинг - опасность или просто игра: ответ психологов

Эксклюзив
Комфортные условия для отечественного производителя: предприниматели поделились секретом, где на Киевщине стоит вести бизнес
  •  109818 просмотра

Комфортные условия для отечественного производителя: предприниматели поделились секретом, где на Киевщине стоит вести бизнес

Эксклюзив
Инфекционист Ольга Голубовская дала прогноз на следующий сезон гриппа
12 сентября 2024, 09:58  •  103911 просмотра

Инфекционист Ольга Голубовская дала прогноз на следующий сезон гриппа

Эксклюзив
Суд в Киеве рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА о защите чести и достоинства
12 сентября 2024, 09:57  •  74961 просмотра

Суд в Киеве рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА о защите чести и достоинства

Эксклюзив
Передача дела против главного юриста НБУ в полицию: эксперт подозревает затягивание и политическое влияние
12 сентября 2024, 08:54  •  65393 просмотра

Передача дела против главного юриста НБУ в полицию: эксперт подозревает затягивание и политическое влияние

Популярные

В Украину не залетали белорусские дроны - Демченко

В Украину не залетали белорусские дроны - Демченко

  •  46363 просмотра
Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

  •  112861 просмотра
Польша поддерживает предоставление Украине разрешения на удары по территории России западными ракетами

Польша поддерживает предоставление Украине разрешения на удары по территории России западными ракетами

  •  112964 просмотра
Харрис опережает Трампа на 5% после дебатов перед выборами

Харрис опережает Трампа на 5% после дебатов перед выборами

  •  110573 просмотра
TIFF отменяет показ пропагандистского фильма «Russians at War»

TIFF отменяет показ пропагандистского фильма «Russians at War»

  •  111763 просмотра

Публикации

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

  •  26196 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

  •  37294 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  111276 просмотра
Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

  •  121908 просмотра
НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

  •  126216 просмотра

Война

В Харькове сейчас находится более миллиона человек - мэр

В Харькове сейчас находится более миллиона человек - мэр

  •  979 просмотра
«Угроза европейской безопасности": ЕС осудил передачу Ираном баллистических ракет России, Боррель анонсировал новые санкции

«Угроза европейской безопасности": ЕС осудил передачу Ираном баллистических ракет России, Боррель анонсировал новые санкции

  •  1541 просмотра
В Одесской области задержали приспешников рф, которые жгли авто военных: среди них несовершеннолетние

В Одесской области задержали приспешников рф, которые жгли авто военных: среди них несовершеннолетние

  •  3146 просмотра
Error 42: something went wrong

Error 42: something went wrong

  •  4414 просмотра
Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн

Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн
Эксклюзив

  •  10321 просмотра

политика

«Угроза европейской безопасности": ЕС осудил передачу Ираном баллистических ракет России, Боррель анонсировал новые санкции

«Угроза европейской безопасности": ЕС осудил передачу Ираном баллистических ракет России, Боррель анонсировал новые санкции

  •  1541 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

  •  26156 просмотра
Алексей Брехт назначен и.о. председателя правления "Укрэнерго"

Алексей Брехт назначен и.о. председателя правления "Укрэнерго"

  •  10695 просмотра
Глава МИД Литвы Ландсбергис прибыл в Киев: должен обсудить ситуацию на фронте и поддержку Запада

Глава МИД Литвы Ландсбергис прибыл в Киев: должен обсудить ситуацию на фронте и поддержку Запада

  •  17903 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

  •  37264 просмотра

Война

В Харькове сейчас находится более миллиона человек - мэр

В Харькове сейчас находится более миллиона человек - мэр

  •  979 просмотра
«Угроза европейской безопасности": ЕС осудил передачу Ираном баллистических ракет России, Боррель анонсировал новые санкции

«Угроза европейской безопасности": ЕС осудил передачу Ираном баллистических ракет России, Боррель анонсировал новые санкции

  •  1541 просмотра
В Одесской области задержали приспешников рф, которые жгли авто военных: среди них несовершеннолетние

В Одесской области задержали приспешников рф, которые жгли авто военных: среди них несовершеннолетние

  •  3146 просмотра
Error 42: something went wrong

Error 42: something went wrong

  •  4414 просмотра
Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн

Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн
Эксклюзив

  •  10321 просмотра

политика

«Угроза европейской безопасности": ЕС осудил передачу Ираном баллистических ракет России, Боррель анонсировал новые санкции

«Угроза европейской безопасности": ЕС осудил передачу Ираном баллистических ракет России, Боррель анонсировал новые санкции

  •  1541 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

  •  26156 просмотра
Алексей Брехт назначен и.о. председателя правления "Укрэнерго"

Алексей Брехт назначен и.о. председателя правления "Укрэнерго"

  •  10695 просмотра
Глава МИД Литвы Ландсбергис прибыл в Киев: должен обсудить ситуацию на фронте и поддержку Запада

Глава МИД Литвы Ландсбергис прибыл в Киев: должен обсудить ситуацию на фронте и поддержку Запада

  •  17903 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

  •  37264 просмотра

Новости Бизнеса

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

  •  5294 просмотра
На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  102109 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  103645 просмотра

Экономика

Биткоин упал до 57 тысяч долларов на фоне слухов о снижении ставки

Биткоин упал до 57 тысяч долларов на фоне слухов о снижении ставки

  •  1292 просмотра
рф осуществила более 50 атак на портовую инфраструктуру Украины, уничтожено более 100 тыс. тонн агропродукции

рф осуществила более 50 атак на портовую инфраструктуру Украины, уничтожено более 100 тыс. тонн агропродукции

  •  19831 просмотра
Раде предлагают сократить расходы бюджета на 628 млн: что известно

Раде предлагают сократить расходы бюджета на 628 млн: что известно

  •  15941 просмотра
Ситуация в энергетической системе остается достаточно сложной - Минэнерго

Ситуация в энергетической системе остается достаточно сложной - Минэнерго

  •  28242 просмотра
Одесская область остается лидером в восстановлении экономики, несмотря на вызовы войны - Кипер

Одесская область остается лидером в восстановлении экономики, несмотря на вызовы войны - Кипер

  •  45779 просмотра

Киев

Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн

Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн
Эксклюзив

  •  10321 просмотра
В Киеве задержали проректора вуза на взятке за поступление для отсрочки от мобилизации

В Киеве задержали проректора вуза на взятке за поступление для отсрочки от мобилизации

  •  6777 просмотра
Дожди и грозы и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди и грозы и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  28785 просмотра
В Киеве временно остановили работу фуникулера

В Киеве временно остановили работу фуникулера

  •  34573 просмотра
І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

  •  33719 просмотра