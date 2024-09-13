Завершено расследование масштабной схемы уклонения от налогов на Черновицкой таможне

Завершено расследование по делу преступной организации на Черновицкой таможне, члены которой завозили товары по схеме так называемого "серого" импорта без налогов, чем причинили государству почти 290 млн грн убытков. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро, передает УНН.

Детали

НАБУ и САП завершили расследование в отношении членов преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие служащие Черновицкой таможни, в частности ее экс-начальник, экс-депутат Черновицкого областного совета, а также представители местного бизнеса.

Как установило следствие, участники организовали незаконный ввоз через таможенный пост "Вадул-Сирет" высоколиквидных товаров из Турции (одежда, обувь, аксессуары), оформляя транспорт с ними как пустой или маскируя их товарами прикрытия (ткань, ДСП, кирпич) со значительно меньшей таможенной стоимостью. Для получения ряда доказательств следователи обращались в правоохранительные органы Турции, Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии.

Выяснено, что должностные лица таможенного поста на основании поддельных документов обеспечивали внеочередной пропуск грузовиков без проведения таможенного досмотра. В дальнейшем транспорт ехал до складов предпринимателей, где товары выгружали и реализовывали, а загруженные вместо них товары прикрытия доставляли на таможенный пост "Черновцы" для завершения оформления и уплаты заниженных платежей.

Напомним

В апреле этого года правоохранители разоблачили преступную организацию и сообщили о подозрении 11 лицам. В том числе 3 должностным лицам Черновицкой таможни и 8 физическим лицам, участникам преступной организации. Соорганизатору преступной организации на Черновицкой таможне Высший антикоррупционный суд назначил залог в размере 83 млн грн.

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