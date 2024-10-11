Нанимали местных переносить брендовую одежду в ручной клади: в Черновицкой области разоблачили схему контрабанды
Киев • УНН
Группа лиц систематически ввозила в Украину одежду и аксессуары известных брендов без уплаты налогов. Во время обысков изъяты незаконно ввезенные товары на сумму около 6 млн грн.
В Черновицкой области разоблачили группу лиц, которые систематически ввозили на территорию Украины одежду, обувь и аксессуары известных мировых брендов без уплаты налогов и таможенных пошлин. Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что закупленную в Турции продукцию перевозили до границы Румынии и Украины. А потом от 15 до 30 жителей Черновицкой области за денежное вознаграждение переносили товар в ручной клади через пеший переход и декларировали его как личные вещи. В течение суток они проходили границу до 5 раз и в целом переносили около 3 тонн товаров.
После прохождения таможенного контроля продукцию загружали в автомобили организатора схемы, ожидавшие возле пункта пропуска на территории Украины. Затем товары реализовывали через сеть Интернет, торговые центры и рынки.
Во время обысков детективы изъяли незаконно ввезенные брендовые вещи иностранного производства, мобильные телефоны и транспортные средства, которые использовали для перевозки контрабанды. По предварительным оценкам общая стоимость изъятого имущества составляет около 6 млн грн
Напомним
В Волынской области таможенники совместно с СБУ задержали двух украинских гражданок, которые пытались контрабандой ввезти крупные партии драгоценных камней через пункт пропуска "Устилуг".
Завершено расследование масштабной схемы уклонения от налогов на Черновицкой таможне13 сентября 2024, 10:19 • 11552 просмотра