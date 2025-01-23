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Найкритичніший момент в обороні Києва був під час боїв за Мощун - Сирський

Найкритичніший момент в обороні Києва був під час боїв за Мощун - Сирський

Київ • УНН

 • 35396 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про критичну битву за Мощун під час оборони Києва. Росіяни планували масштабну переправу через Ірпінь, але українські війська зруйнували переправи та змусили ворога відступити.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який на початку вторгнення росії в Україну командував обороною Києва, вважає найкритичнішим моментом тієї кампанії битву за село Мощун на Київщині. Про це Сирський розповів в інтерв’ю Радіо Байрактар, передає УНН.

Їх (критичних моментів - ред.) було багато, але на мою думку, найкритичніший момент був, коли йшли бої за Мощун. Це було вночі, коли противник готувався переправити як мінімум батальйон, тому що велика кількість була техніки, було наведено 5 понтонно-мостових переправ через Ірпінь і противник готувався подолати річку і перейти до широкомасштабних бойових дій у Мощуні. Він вже тоді мав порядка декілька десятків морпіхів і порядка 15-20 одиниць БМД, які були на нашій стороні, на правому березі Мощуна. Напевно, це була найбільш критична мить, коли техніка почала рухатись до мене, я бачив це на моніторі, це зйомка була з безпілотника, і ми бачили в тепловізор, це було в районі 22 години, тобто було темно, машини виділялися. Коли почали рухатись машини, ми вели вогонь з усього, що в нас було: артилерія стріляла

- сказав Сирський.

Він зазначив, що головна задача тоді була - зруйнувати переправи.

Ці машини пішли, і коли перша машина ворога повернула праворуч і пішла вздовж бойових порядків бронетехніки в сторону Гостомеля, я навіть не повірив, що це можливо, тому що готувались до найгіршого сценарію,

- додав Сирський.

Головком також додав, що ворог не пішов через переправи, адже українським військовим вдалося зруйнувати дві переправи противника, залишалося три, але росіяни відмовилися від своїх намірів.

Потім обстановка почала покращуватись в наступні дні і врешті-решт ворог кинув своє обладнання і втік із Мощуна,

- зазначив Сирський.

Нагадаємо

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 82. Ворог активно діє на Покровському напрямку, а також щільно обстрілює позиції українських військових на Курщині.

Павло Башинський

Павло Башинський

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