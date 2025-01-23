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Самый критический момент в обороне Киева был во время боев за Мощун - Сырский

Самый критический момент в обороне Киева был во время боев за Мощун - Сырский

Киев  •  УНН

 • 6349 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о критической битве за Мощун во время обороны Киева. Россияне планировали масштабную переправу через Ирпень, но украинские войска разрушили переправы и заставили врага отступить.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, который в начале вторжения России в Украину командовал обороной Киева, считает критическим моментом той кампании битву за село Мощун Киевской области. Об этом Сырский рассказал в интервью Радио Байрактар, передает УНН.

Их (критических моментов - ред.) было много, но по моему мнению, самый критический момент был, когда шли бои за Мощун. Это было ночью, когда противник готовился переправить как минимум батальон, потому что большое количество было техники, было приведено 5 понтонно-мостовых переправ через Ирпень и противник готовился преодолеть реку и перейти к широкомасштабным боевым действиям в Мощуне. Он уже тогда имел порядка несколько десятков морпехов и порядка 15-20 единиц БМД, которые были на нашей стороне, на правом берегу Мощуна. Наверное, это был самый критический момент, когда техника начала двигаться ко мне, я видел это на мониторе, это съемка была с беспилотника, и мы видели в тепловизор, это было в районе 22 часов, то есть было темно, машины выделялись. Когда начали двигаться машины, мы вели огонь из всего, что у нас было: артиллерия стреляла

- сказал Сырский.

Он отметил, что главная задача тогда была - разрушить переправы.

Эти машины пошли, и когда первая машина врага повернула направо и пошла вдоль боевых порядков бронетехники в сторону Гостомеля, я даже не поверил, что это возможно, потому что готовились к худшему сценарию,

- добавил Сырский.

Головком также добавил, что враг не пошел через переправы, ведь украинским военным удалось разрушить две переправы противника, оставалось три, но россияне отказались от своих намерений.

Затем обстановка начала улучшаться в последующие дни и в конце концов враг бросил свое оборудование и убежал из Мощуна,

- отметил Сырский.

Напомним

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 82. Враг активно действует на Покровском направлении, а также плотно обстреливает позиции украинских военных на Курщине.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаКиев
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
ukrainaУкраина
kievКиев

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