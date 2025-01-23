Самый критический момент в обороне Киева был во время боев за Мощун - Сырский

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, который в начале вторжения России в Украину командовал обороной Киева, считает критическим моментом той кампании битву за село Мощун Киевской области. Об этом Сырский рассказал в интервью Радио Байрактар, передает УНН.

Их (критических моментов - ред.) было много, но по моему мнению, самый критический момент был, когда шли бои за Мощун. Это было ночью, когда противник готовился переправить как минимум батальон, потому что большое количество было техники, было приведено 5 понтонно-мостовых переправ через Ирпень и противник готовился преодолеть реку и перейти к широкомасштабным боевым действиям в Мощуне. Он уже тогда имел порядка несколько десятков морпехов и порядка 15-20 единиц БМД, которые были на нашей стороне, на правом берегу Мощуна. Наверное, это был самый критический момент, когда техника начала двигаться ко мне, я видел это на мониторе, это съемка была с беспилотника, и мы видели в тепловизор, это было в районе 22 часов, то есть было темно, машины выделялись. Когда начали двигаться машины, мы вели огонь из всего, что у нас было: артиллерия стреляла