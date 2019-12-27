Нафтогаз: нових домовленостей з Газпромом нема, переговори тривають
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У НАК "Нафтогаз України", посилаючись на сьогоднішню заяву міністра енергетики Росії Олександра Новака щодо угод між Україною і РФ, підкреслили, що мова йде про домовленості, досягнуті 20 грудня у Мінську. Про це повідомляє пресслужба на сторінці компанії у Facebook, передає УНН.
"Звертаємо увагу ЗМІ, що у сьогоднішній заяві на "РІА-Новости" є посилання на домовленості 20 грудня. Якщо буде нова інформація, ми її повідомимо. Поки що переговори тривають", - повідомили у компанії.
Зазначимо, раніше сьогодні Новак заявив, зокрема, що сторони домовилися, що з 1 січня 2020-го країни "обнуляють" взаємні претензії.
Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що представники України і Росії другий день поспіль продовжують переговори щодо транзиту газу в Відні.
Також нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник глави ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.
Як повідомлялося в УНН, Україна та Російська Федерація домовилися, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України в 2020 році складе 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 роках - по 40 млрд куб. м.