Нафтогаз: нових домовленостей з Газпромом нема, переговори тривають

КИЇВ. 27 грудня. УНН. У НАК "Нафтогаз України", посилаючись на сьогоднішню заяву міністра енергетики Росії Олександра Новака щодо угод між Україною і РФ, підкреслили, що мова йде про домовленості, досягнуті 20 грудня у Мінську. Про це повідомляє пресслужба на сторінці компанії у Facebook, передає УНН.