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Нафтогаз: новых договоренностей с Газпромом нету, переговоры продолжаются

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. В НАК "Нафтогаз Украины", ссылаясь на сегодняшнее заявление министра энергетики России Александра Новака по сделкам между Украиной и РФ подчеркнули, что речь идет о договоренностях, достигнутых 20 декабря в Минске. Об этом сообщает пресс-служба на странице компании в Facebook, передает УНН.

"Обращаем внимание СМИ, в сегодняшнем заявлении на "РИА-Новости" имеется ссылка на договоренности 20 декабря. Если будет новая информация, мы ее сообщим. Пока переговоры продолжаются", - сообщили в компании.

Отметим, ранее сегодня Новак заявил, в частности, что стороны договорились, что с 1 января 2020 года страны "обнуляют" взаимные претензии.

Напомним, российские СМИ сообщили, что представители Украины и России второй день подряд продолжают переговоры о транзите газа в Вене.

Также напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований. Впоследствии стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам "Энергосоюза" Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Как сообщалось в УНН, Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.

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