Над Києвом знищено 15 ракет - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Над Києвом, попередньо, знищено 15 ворожих ракет, повідомив мер столиці Віталій Кличко у Телеграм, пише УНН.
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"За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 15 ракет", - написав Кличко.
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29 грудня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. В ОП повідомили про понад 120 випущених ворожих ракет.
У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших. При цьому у столиці є пошкодження та троє постраждалих.
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.