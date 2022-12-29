Над Києвом знищено 15 ракет - мер

Цитата

"За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 15 ракет", - написав Кличко.

Доповнення

29 грудня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. В ОП повідомили про понад 120 випущених ворожих ракет.

У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших. При цьому у столиці є пошкодження та троє постраждалих.

Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.