Над Киевом уничтожено 15 ракет - мэр

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"По предварительной информации сил ПВО, над Киевом уничтожено 15 ракет", - написал Кличко.

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29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более 120 выпущенных вражеских ракетах.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других. При этом в столице есть повреждения и трое пострадавших.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.