Над Дніпропетровщиною Сили ППО збили три "шахеди"
Київ • УНН
Українські сили протиповітряної оборони збили три російські безпілотники над Дніпропетровською областю.
У Дніпропетровській області у Кам'янському та Павлоградському районах українські військові збили три ворожі дрони. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Зазначається, що пізно ввечері в регіоні працювала ППО.
Три БпЛА знищили захисники з ПвК "Схід". Вороже залізяччя приземлили у Кам'янському та Павлоградському районах
На інших територіях області було спокійно. Ніч всюди минула без атак.
Повітряні Сили збили 8 із 10 "шахедів" уночі22.02.24, 07:16 • 25751 перегляд