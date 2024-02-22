Над Днепропетровской областью Силы ПВО сбили три "шахеды"
Украинские силы противовоздушной обороны сбили три российских беспилотника над Днепропетровской областью.
За сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения - Генштаб
За минувшие сутки украинские войска отбили 64 обстрела со стороны российско-террористических войск на многих участках фронта на востоке Украины.
Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по оккупантам - Генштаб
В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по российским войскам, уничтожив истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 беспилотника.
Воздушные Силы сбили 8 из 10 "шахедов" ночью
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что сбили 8 российских беспилотников "Шахид" из 10, запущенных ночью над несколькими регионами на востоке и юге Украины.
"Марсель"-"Шахтер": где смотреть ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, кто фаворит букмекеров
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Марселем" и "Шахтером" состоится на стадионе "Велодром" в Марселе, букмекеры отдают предпочтение французской команде.
CNN: пес Байдена не менее 24 раз кусал агентов Секретной службы
Согласно внутренним документам, полученным CNN, собака семьи Байденов Командор покусал агентов Секретной службы по меньшей мере 24 раза за прошлый год.
Клиники Сеула работают с перебоями из-за массового увольнения врачей
Из-за массовых увольнений младших врачей в знак протеста против увеличения поступления в медицинские школы, клиники в Сеуле работают с перебоями, а количество операций в крупных больницах значительно сократилось.
Международный день бойскаутов и основателей скаутинга. Что еще можно отметить 22 февраля
Сегодня, 22 февраля, все причастные к скаутскому движению во многих странах мира приобщаются к Международному дню бойскаутов и Дню основателей скаутинга. Основателем скаутского движения, которое быстро стало невероятно популярным во многих странах мира, был британский полковник Роберт Баден-Пауэлл.
Делегация США прибыла на Тайвань
Делегация Конгресса США во главе с председателем Китайского комитета Палаты представителей Майком Галлахером прибыла в Тайвань для обсуждения двусторонних отношений, торговли, инвестиций и региональной безопасности.
В Лондоне завершились слушания по делу Ассанжа
Высокий суд Англии и Уэльса завершил двухдневные слушания по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США или рассмотрению его апелляции, заявив, что окончательное решение будет принято позже.