Над Днепропетровской областью Силы ПВО сбили три "шахеды"

В Днепропетровской области в Каменском и Павлоградском районах украинские военные сбили три вражеских дрона. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

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Отмечается, что поздно вечером в регионе работала ПВО.

Три БпЛА уничтожили защитники из ПвК "Восток". Вражеское железо приземлили в Каменском и Павлоградском районах написал Лысак.

На других территориях области было спокойно. Ночь везде прошла без атак.

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