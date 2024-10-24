НАБУ буде оскаржувати повернення Углави в бюро, якщо суд стане на його бік – Кривонос
Київ • УНН
Директор НАБУ Кривонос заявив про готовність оскаржувати можливе судове рішення щодо поновлення Гізо Углави на посаді. Углава раніше звинуватив керівництво НАБУ в тиску та отримав статус викривача.
Національне антикорупційне бюро України буде використовувати всі правові механізми, щоб не допустити повернення колишнього першого заступника директора бюро Гізо Углави на посаду. Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос в інтерв’ю "Дзеркалу тижня".
Деталі
Гізо Углава працював у НАБУ першим заступником директора з моменту створення цього антикорупційного органу. Його звільнили з бюро 3 вересня 2024 року, офіційною підставою стало порушення присяги держслужбовця та правил етичної поведінки. Однак, Углава подав позов до суду з вимогою визнати наказ про його звільнення незаконним.
Кривонос не виключив, що суд може стати на бік Гізо Углави, однак запевнив, що таке рішення НАБУ буде оскаржувати.
Я допускаю різні сценарії розвитку подій, але до будь-якого з них юридична команда НАБУ готова. В нас чітка й зрозуміла правова позиція. Дисциплінарне розслідування проведено відповідно до процедури. Я абсолютно впевнений у всіх отриманих доказах. Тому й висновок дисциплінарної комісії, і моє рішення про звільнення опісля базувалися виключно на законодавчих нормах. Якщо суд першої інстанції все-таки задовольнить позов колишнього першого заступника, то ми оскаржимо рішення в апеляції. Для захисту своєї правової позиції маємо намір використати всі правові механізми
Додамо
Гізо Углава за кілька місяців перед звільненням встиг зробити низку гучних заяв, які викрили потенційні проблеми в управлінні та процесах розслідування справ антикорупційними детективами.
Він звинувачував керівництво НАБУ, зокрема директора Семена Кривоноса, у тиску, спрямованому на те, щоб змусити його піти у відставку. А також він звернувся із заявою до Національного агентства з запобігань корупції на директора НАБУ і отримав офіційний статус викривача.
Тоді ще чинний заступник директора НАБУ неодноразово натякав на те, що рішення в бюро ухвалюються під впливом зовнішніх чинників, а не на основі закону. Серед осіб та інституцій, які на його думку, чинили цей тиск були названі активісти Центру протидії корупції (ЦПК) та голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики, яка, як зазначив Углава, працювала раніше в ЦПК.
Таку ж думку підтримують і адвокати, які також заявляли, що реальна ціль антикорупціонерів перетворилася з боротьби з корупцією на тиск на певних державних службовців для досягнення "зовнішніх" цілей.