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НАБУ буде оскаржувати повернення Углави в бюро, якщо суд стане на його бік – Кривонос

Київ • УНН

 • 18615 перегляди

Директор НАБУ Кривонос заявив про готовність оскаржувати можливе судове рішення щодо поновлення Гізо Углави на посаді. Углава раніше звинуватив керівництво НАБУ в тиску та отримав статус викривача.

НАБУ буде оскаржувати повернення Углави в бюро, якщо суд стане на його бік – Кривонос

Національне антикорупційне бюро України буде використовувати всі правові механізми, щоб не допустити повернення колишнього першого заступника директора бюро Гізо Углави на посаду. Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос в інтерв’ю "Дзеркалу тижня".

Деталі

Гізо Углава працював у НАБУ першим заступником директора з моменту створення цього антикорупційного органу. Його звільнили з бюро 3 вересня 2024 року, офіційною підставою стало порушення присяги держслужбовця та правил етичної поведінки. Однак, Углава подав позов до суду з вимогою визнати наказ про його звільнення незаконним.

Кривонос не виключив, що суд може стати на бік Гізо Углави, однак запевнив, що таке рішення НАБУ буде оскаржувати.

Я допускаю різні сценарії розвитку подій, але до будь-якого з них юридична команда НАБУ готова. В нас чітка й зрозуміла правова позиція. Дисциплінарне розслідування проведено відповідно до процедури. Я абсолютно впевнений у всіх отриманих доказах. Тому й висновок дисциплінарної комісії, і моє рішення про звільнення опісля базувалися виключно на законодавчих нормах. Якщо суд першої інстанції все-таки задовольнить позов колишнього першого заступника, то ми оскаржимо рішення в апеляції. Для захисту своєї правової позиції маємо намір використати всі правові механізми

- зазначив він.

Додамо

Гізо Углава за кілька місяців перед звільненням встиг зробити низку гучних заяв, які викрили потенційні проблеми в управлінні та процесах розслідування справ антикорупційними детективами.

Він звинувачував керівництво НАБУ, зокрема директора Семена Кривоноса, у тиску, спрямованому на те, щоб змусити його піти у відставку. А також він звернувся із заявою до Національного агентства з запобігань корупції на директора НАБУ і отримав офіційний статус викривача.

Тоді ще чинний заступник директора НАБУ неодноразово натякав на те, що рішення в бюро ухвалюються під впливом зовнішніх чинників, а не на основі закону. Серед осіб та інституцій, які на його думку, чинили цей тиск були названі активісти Центру протидії корупції  (ЦПК) та голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики, яка, як зазначив Углава, працювала раніше в ЦПК.

Таку ж думку підтримують і адвокати, які також заявляли, що реальна ціль антикорупціонерів перетворилася з боротьби з корупцією на тиск на певних державних службовців для досягнення "зовнішніх" цілей.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України
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