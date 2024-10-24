НАБУ будет оспаривать возвращение Углавы в бюро, если суд встанет на его сторону - Кривонос

Национальное антикоррупционное бюро Украины будет использовать все правовые механизмы, чтобы не допустить возвращения бывшего первого заместителя директора бюро Гизо Углавы на должность. Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос в интервью «Зеркалу недели».

Детали

Гизо Углава работал в НАБУ первым заместителем директора с момента создания этого антикоррупционного органа. Его уволили из бюро 3 сентября 2024 года, официальным основанием стало нарушение присяги госслужащего и правил этического поведения. Однако, Углава подал иск в суд с требованием признать приказ о его увольнении незаконным.

Кривонос не исключил, что суд может принять сторону Гизо Углавы, однако заверил, что такое решение НАБУ будет обжаловать.

Я допускаю разные сценарии развития событий, но к любому из них юридическая команда НАБУ готова. У нас четкая и понятная правовая позиция. Дисциплинарное расследование проведено в соответствии с процедурой. Я абсолютно уверен во всех полученных доказательствах. Поэтому и заключение дисциплинарной комиссии, и мое решение об увольнении после базировались исключительно на законодательных нормах. Если суд первой инстанции все-таки удовлетворит иск бывшего первого заместителя, то мы обжалуем решение в апелляции. Для защиты своей правовой позиции намерены использовать все правовые механизмы - отметил он.

Добавим

Гизо Углава за несколько месяцев перед увольнением успел сделать ряд громких заявлений, которые разоблачили потенциальные проблемы в управлении и процессах расследования дел антикоррупционными детективами.

Он обвинял руководство НАБУ, в частности директора Семена Кривоноса, в давлении, направленном на то, чтобы заставить его уйти в отставку. А также он обратился с заявлением в Национальное агентство по предотвращению коррупции на директора НАБУ и получил официальный статус обличителя.

Тогда еще действующий заместитель директора НАБУ неоднократно намекал на то, что решения в бюро принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые по его мнению, оказывали это давление были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Такое же мнение поддерживают и адвокаты, которые также заявляли, что реальная цель антикоррупционеров превратилась из борьбы с коррупцией в давление на определенных государственных служащих для достижения «внешних» целей.