НАБУ будет оспаривать возвращение Углавы в бюро, если суд встанет на его сторону - Кривонос
Киев • УНН
Директор НАБУ Кривонос заявил о готовности обжаловать возможное судебное решение о восстановлении Гизо Углавы в должности. Углава ранее обвинил руководство НАБУ в давлении и получил статус обличителя.
Национальное антикоррупционное бюро Украины будет использовать все правовые механизмы, чтобы не допустить возвращения бывшего первого заместителя директора бюро Гизо Углавы на должность. Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос в интервью «Зеркалу недели».
Детали
Гизо Углава работал в НАБУ первым заместителем директора с момента создания этого антикоррупционного органа. Его уволили из бюро 3 сентября 2024 года, официальным основанием стало нарушение присяги госслужащего и правил этического поведения. Однако, Углава подал иск в суд с требованием признать приказ о его увольнении незаконным.
Кривонос не исключил, что суд может принять сторону Гизо Углавы, однако заверил, что такое решение НАБУ будет обжаловать.
Я допускаю разные сценарии развития событий, но к любому из них юридическая команда НАБУ готова. У нас четкая и понятная правовая позиция. Дисциплинарное расследование проведено в соответствии с процедурой. Я абсолютно уверен во всех полученных доказательствах. Поэтому и заключение дисциплинарной комиссии, и мое решение об увольнении после базировались исключительно на законодательных нормах. Если суд первой инстанции все-таки удовлетворит иск бывшего первого заместителя, то мы обжалуем решение в апелляции. Для защиты своей правовой позиции намерены использовать все правовые механизмы
Добавим
Гизо Углава за несколько месяцев перед увольнением успел сделать ряд громких заявлений, которые разоблачили потенциальные проблемы в управлении и процессах расследования дел антикоррупционными детективами.
Он обвинял руководство НАБУ, в частности директора Семена Кривоноса, в давлении, направленном на то, чтобы заставить его уйти в отставку. А также он обратился с заявлением в Национальное агентство по предотвращению коррупции на директора НАБУ и получил официальный статус обличителя.
Тогда еще действующий заместитель директора НАБУ неоднократно намекал на то, что решения в бюро принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые по его мнению, оказывали это давление были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.
Такое же мнение поддерживают и адвокаты, которые также заявляли, что реальная цель антикоррупционеров превратилась из борьбы с коррупцией в давление на определенных государственных служащих для достижения «внешних» целей.