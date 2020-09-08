На зустрічі радників лідерів “нормандського формату” обговорять питання загострення на Донбасі

Як повідомляв УНН, на Донбасі бойовики за 6 вересня двічі порушили режим припинення вогню, загинув український військовий, один був поранений. Після цього, пізно ввечері 6 вересня, Кулеба ініціював розмову з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим. Проте пізніше, в ніч з 7 на 8 вересня, Кулеба повідомив, що конкретної дати розмови з Лавровим немає, але він на неї чекає.