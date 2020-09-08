Як повідомляв УНН, на Донбасі бойовики за 6 вересня двічі порушили режим припинення вогню, загинув український військовий, один був поранений. Після цього, пізно ввечері 6 вересня, Кулеба ініціював розмову з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим. Проте пізніше, в ніч з 7 на 8 вересня, Кулеба повідомив, що конкретної дати розмови з Лавровим немає, але він на неї чекає.
На зустрічі радників лідерів “нормандського формату” обговорять питання загострення на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Під час зустрічі радників у “нормандському форматі” українська сторона підніме питання загибелі українських військових, внаслідок загострення на Донбасі. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє УНН.
“Станом на зараз зустріч радників залишається в графіку і Україна до неї ретельно готується. Безумовно, загибель наших солдатів буде одним із тих питань, яке буде дуже жорстко обговорене” — заявив міністр.
Як писав УНН, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляв, що зустріч радників лідерів “нормандської четвірки” відбудеться до 10 вересня.
Своєю чергою, Кулеба очікує міністерської зустрічі у “нормандському форматі” протягом вересня.