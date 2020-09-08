На встрече советников лидеров "нормандского формата" обсудят вопрос обострения на Донбассе

Как сообщал УНН, на Донбассе боевики за 6 сентября дважды нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный, один был ранен. После этого, поздно вечером 6 сентября, Кулеба инициировал разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Однако позже, в ночь с 7 на 8 сентября, Кулеба сообщил, что конкретной даты разговора с Лавровым нет, но он ее ожидает.