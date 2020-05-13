На Житомирщині за добу виявлено п'ять випадків коронавірусу

“Станом на 23:00, за результатами лабораторного дослідження 188 проб, кількість хворих на COVID-19 зросла на 5 осіб, 23 повторних проби вже інфікованих жителів області показали наявність хвороби в організмі”, — йдеться у повідомленні.

Бунечко додав, що загальна чисельність інфікувань становить 530 осіб. Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі — 183 людини, в Коростені — 99 та в Бердичеві — 92.

Зокрема, він повідомив, що кількість одужалих по області — 67 осіб (+13 за сьогодні).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 16 023 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 425 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.