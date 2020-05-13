В Житомирской области за сутки выявлено пять случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. По состоянию на вечер вторника количество больных COVID-19 на Житомирщине выросло на 5 человек, 23 повторных проб уже инфицированных жителей области показали наличие болезни в организме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Житомирской ОГА Виталия Бунечко.
“По состоянию на 23:00, по результатам лабораторного исследования 188 проб, количество больных COVID-19 выросло на 5 человек, 23 повторных пробы уже инфицированных жителей области показали наличие болезни в организме”, — говорится в сообщении.
Бунечко добавил, что общая численность заражений составляет 530 человек. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире — 183 человека, в Коростене — 99 и в Бердичеве — 92.
В частности, он сообщил, что количество выздоровевших по области — 67 человек (+13 за сегодня).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 16 023 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 425 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.