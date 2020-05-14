На Житомирщині кількість одужалих від COVID-19 перевищила число нових випадків зараження

“Станом на 23:00, за результатами лабораторного дослідження 186 проб, кількість хворих на COVID-19 зросла на 5 осіб, 13 повторних проб вже інфікованих жителів області показали наявність хвороби в організмі”, — написав він.

Він повідомив, що сумарна чисельність інфікувань становить 538 особи. “Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі — 186 людей, в Коростені — 100 та в Бердичеві — 92”, — додав голова ОДА.

“Пандемія коронавірусу змінила життя кожного з нас, але поступово, кількість одужалих протягом декількох днів перевищує число нових випадків. Вперше за історію спостережень маємо важливий рекорд серед одужалих, який становить 42 особи. Їх загальна кількість — 123. Пам’ятайте, здоров’я — це найголовніша цінність у житті людини”, — додав він.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 16 847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 456 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.