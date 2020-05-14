В Житомирской области количество выздоровевших от COVID-19 превысило число новых случаев заражения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. По состоянию на вечер четверга количество больных COVID-19 на Житомирщине выросло на 5 человек, 13 повторных проб уже инфицированных жителей области показали наличие болезни в организме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Житомирской ОГА Виталия Бунечко в Facebook.
“По состоянию на 23:00, по результатам лабораторного исследования 186 проб, количество больных COVID-19 выросло на 5 человек, 13 повторных проб уже инфицированных жителей области показали наличие болезни в организме”, — написал он.
Он сообщил, что суммарная численность заражений составляет 538 человека. “Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире — 186 человек, в Коростене — 100 и в Бердичеве — 92”, — добавил председатель ОГА.
“Пандемия коронавируса изменила жизнь каждого из нас, но постепенно, количество выздоровевших в течение нескольких дней превышает число новых случаев. Впервые за историю наблюдений имеем важный рекорд среди выздоровевших, который составляет 42 человека. Их общее количество — 123. Помните, здоровье — это самая главная ценность в жизни человека”, — добавил он.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 456 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.