На Запоріжжі окупанти за добу обстріляли чотири села
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У Запорізькій області минулої доби зафіксовано ворожі обстріли чотирьох сіл, повідомляє Запорізька ОВА, пише УНН.
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"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Таврійське, Юрківка, Воздвижівка, Кам'янське", - йдеться у повідомленні ОВА у Telegram.
Деталі
Надійшло 15 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.
Загалом, як вказано, на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.
Доповнення
На Запоріжжі за попередню добу, 17 липня, окупанти обстріляли шість сіл та Оріхів з Гуляйполем.