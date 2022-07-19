На Запорожье оккупанты за сутки обстреляли четыре села
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В Запорожской области за прошлые сутки зафиксированы вражеские обстрелы четырех сел, сообщает Запорожская ОВА, пишет УНН.
Цитата
"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Таврийское, Юрковка, Воздвижовка, Каменское", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.
Детали
Поступило 15 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.
В целом, как указано, на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивается на удерживании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.
Дополнение
На Запорожье за предыдущие сутки, 17 июля, оккупанты обстреляли шесть сел и Орехов с Гуляйполем.