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На Запоріжжі легковик в'їхав в лінію електропередач: одна людина загинула

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Запорізькій області автомобіль Audi A5 з’їхав з дороги та скоїв наїзд на дерево й опору лінії електропередач. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.

Повідомляється, що ДТП сталась 14 грудня близько 09:45 вулиці Мелітопольське шосе в місті Бердянськ.

“Попередньо встановлено, що водій автомобіля Audi A5, на заокругленні дороги, виїхав за межі проїзної частини та скоїв наїзд на дерево й опору лінії електропередач. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, водій автомобіля Audi, мешканець міста Бердянськ 1980 року народження, від отриманих травм загинув на місці події. Пасажира автомобіля, чоловіка 1983 року народження, доставили до лікарні”, — сказано у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Черкащині легковик в’їхав у дерево, є загиблий та поранені.

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