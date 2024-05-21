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На Запоріжжі армія рф вдарила 434 рази, є загиблий

Київ • УНН

 • 25475 перегляди

Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу у Василівському районі Запорізької області, де окупанти здійснили 434 обстріли 10 населених пунктів, застосувавши 189 БПЛА, 16 ударів з РСЗВ та 229 артилерійських ударів, зруйнувавши житлові будинки.

Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу у Василівському районі Запорізької області, де російські війська минулої доби загалом здійснили 434 обстріли 10 населених пунктів, застосувавши у тому числі 189 дронів, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Один чоловік загинув під час ворожої атаки по Василівському району. Упродовж доби окупанти 434 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів

- написав Федоров у Telegram.

Деталі

З його слів, 189 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Кам’янське.

16 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Степногірськ. 229 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Приютного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Приморського.

Надійшло 6 повідомлення про руйнування житла.

Ворог обстріляв Степногірськ на Запоріжжі: є загиблий 20.05.24, 14:37 • 15281 перегляд

Юлія Шрамко

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