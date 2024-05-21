На Запорожье армия рф ударила 434 раза, есть погибший

Один человек погиб в результате вражеского обстрела в Васильевском районе Запорожской области, где российские войска за прошедшие сутки в целом осуществили 434 обстрела 10 населенных пунктов, применив в том числе 189 дронов, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Один человек погиб во время вражеской атаки по Васильевскому району. В течение суток оккупанты 434 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов - написал Федоров в Telegram.

Детали

По его словам, 189 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку и Каменское.

16 обстрелов из РСЗО накрыли Работино, Малую Токмачку и Степногорск. 229 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Приютного, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки и Приморского.

Поступило 6 сообщений о разрушении жилья.

Враг обстрелял Степногорск в Запорожье: есть погибший