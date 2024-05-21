На Запорожье армия рф ударила 434 раза, есть погибший
Киев • УНН
Один человек погиб в результате вражеского обстрела в Васильевском районе Запорожской области, где оккупанты совершили 434 обстрела 10 населенных пунктов, применив 189 БПЛА, 16 ударов из РСЗО и 229 артиллерийских ударов, разрушив жилые дома.
Один человек погиб в результате вражеского обстрела в Васильевском районе Запорожской области, где российские войска за прошедшие сутки в целом осуществили 434 обстрела 10 населенных пунктов, применив в том числе 189 дронов, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Один человек погиб во время вражеской атаки по Васильевскому району. В течение суток оккупанты 434 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов
Детали
По его словам, 189 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку и Каменское.
16 обстрелов из РСЗО накрыли Работино, Малую Токмачку и Степногорск. 229 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Приютного, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки и Приморского.
Поступило 6 сообщений о разрушении жилья.
Враг обстрелял Степногорск в Запорожье: есть погибший20 мая 2024, 11:37 • 13337 просмотров
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
На Запорожье армия рф ударила 434 раза, есть погибший
Курс валют на 21 мая: доллар вырос на 24 копейки
Ночная атака рф на Харьков: пострадали 7 человек, двое - от ракетного удара по транспортному предприятию
Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом
Нефтебазу атаковал беспилотник в белгородской области рф - росСМИ
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективовЭксклюзив
В КНДР приехала российская делегация
В Херсонской области ночью уничтожили 3 "шахеда", за сутки есть погибший и 3 раненых
Воздушные Силы сбили 28 из 29 ударных российских дронов
"За наличку не можем зерно продать": Кипер рассказал, как увеличил валютную выручку с 15 млрд до 60 млрд грн
Популярные
21 мая: Международный день чая, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
Глава Пентагона рассказал о стратегической ошибке Путина
Байден не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом
В Одессе прогремели взрывы
Россияне во время майского наступления планировали частично окружить Харьков, - The Economist
Публикации
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
На Запорожье армия рф ударила 434 раза, есть погибший
Один человек погиб в результате вражеского обстрела в Васильевском районе Запорожской области, где оккупанты совершили 434 обстрела 10 населенных пунктов, применив 189 БПЛА, 16 ударов из РСЗО и 229 артиллерийских ударов, разрушив жилые дома.
Курс валют на 21 мая: доллар вырос на 24 копейки
Национальный банк Украины девальвировал гривну на 24 копейки, установив официальный обменный курс на уровне 39,6650 грн/долл. и 43,08 грн/евро.
Ночная атака рф на Харьков: пострадали 7 человек, двое - от ракетного удара по транспортному предприятию
В Харькове в результате ночной дроново-ракетной атаки российских войск повреждены 25 грузовиков, автобусов, легковые автомобили и здания, 7 человек пострадали, причем два человека - в результате ракетного обстрела транспортного предприятия, а в Богодуховском районе обстрелы повредили дома.
Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом, чтобы заверить Украину в неизменной поддержке Германии, несмотря на эскалацию боевых действий, и подготовиться к Берлинской конференции по вопросам восстановления Украины.
Нефтебазу атаковал беспилотник в белгородской области рф - росСМИ
Беспилотник атаковал нефтебазу в белгородской области россии, повредив цистерну с бензином, сообщает росСМИ.
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
Участники АТО опровергают обвинения НАБУ в адрес экс-министра Сольского, утверждая, что они законно получили и владеют земельными участками, о которых идет речь, сдают их в аренду и регулярно получают арендную плату.
В КНДР приехала российская делегация
Российская делегация прибыла в Пхеньян с визитом в пятницу, чтобы в частности очертить будущие контакты на фоне расширения сотрудничества между двумя странами.
В Херсонской области ночью уничтожили 3 "шахеда", за сутки есть погибший и 3 раненых
Российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской области, в результате чего 1 человек погиб, 3 получили ранения, повреждены жилые дома, школа, промышленный объект, насосная станция и газопровод.
Воздушные Силы сбили 28 из 29 ударных российских дронов
Украинские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 28 из 29 российских ударных беспилотников в разных регионах Украины.
"За наличку не можем зерно продать": Кипер рассказал, как увеличил валютную выручку с 15 млрд до 60 млрд грн
С момента вступления в силу приказа об усилении таможенного контроля в Одесской области валютные поступления выросли с 15 млрд грн до 60 млрд грн в месяц, поскольку посредники больше не могут работать на этом рынке из-за строгой проверки документов и способности компаний производить задекларированные объемы товаров.