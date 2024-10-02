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На залізничному воклазі Гамбурга перекрили колії через підозру на небезпечний вірус

На залізничному воклазі Гамбурга перекрили колії через підозру на небезпечний вірус

Київ • УНН

 • 18887 перегляди

На вокзалі Гамбурга поліція перекрила колії через підозру зараження вірусом Марбурга у студента-медика з Руанди. Пасажирам довелося покинути платформи.

У Німеччині, на вокзалі Гамбурга, поліція перекрила кілька колій через підозру зараження вірусом Марбурга, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Повідомляється, що хворий – студент-медик із Руанди. Він із подругою сів на поїзд ICE у Франкфурті-на-Майні, що прямував до Гамбурга. Під час поїздки у нього з'явилися симптоми, схожі на грип.

До цього студент прилетів до Німеччини прямим рейсом з Руанди, де лікував пацієнта, інфікованого вірусом Марбург.

Колії 7 та 8 перекрили, тож пасажирам довелося покинути платформи.

Додамо

Вірус Марбург (Marburgvirus) відноситься до сімейства Filoviridae, як і вірус Ебола, але вважається ще більш небезпечним. Рівень смертності при зараженні коливається від 24 до 90%. Вірус викликає геморагічну лихоманку, що супроводжується важкими симптомами, такими як нудота, блювання, діарея, а також внутрішні та зовнішні кровотечі.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
hamburhГамбург
frankfurtФранкфурт
ruandaРуанда
nimechchynaНімеччина

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