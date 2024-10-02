На залізничному воклазі Гамбурга перекрили колії через підозру на небезпечний вірус

У Німеччині, на вокзалі Гамбурга, поліція перекрила кілька колій через підозру зараження вірусом Марбурга, передає УНН із посиланням на Bild.

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Повідомляється, що хворий – студент-медик із Руанди. Він із подругою сів на поїзд ICE у Франкфурті-на-Майні, що прямував до Гамбурга. Під час поїздки у нього з'явилися симптоми, схожі на грип.

До цього студент прилетів до Німеччини прямим рейсом з Руанди, де лікував пацієнта, інфікованого вірусом Марбург.

Колії 7 та 8 перекрили, тож пасажирам довелося покинути платформи.

Додамо

Вірус Марбург (Marburgvirus) відноситься до сімейства Filoviridae, як і вірус Ебола, але вважається ще більш небезпечним. Рівень смертності при зараженні коливається від 24 до 90%. Вірус викликає геморагічну лихоманку, що супроводжується важкими симптомами, такими як нудота, блювання, діарея, а також внутрішні та зовнішні кровотечі.