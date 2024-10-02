На железнодорожном воклазе Гамбурга перекрыли пути из-за подозрения на опасный вирус

В Германии, на вокзале Гамбурга, полиция перекрыла несколько путей из-за подозрения заражения вирусом Марбурга, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Сообщается, что больной - студент-медик из Руанды. Он с подругой сел на поезд ICE во Франкфурте-на-Майне, следовавший в Гамбург. Во время поездки у него появились симптомы, похожие на грипп.

До этого студент прилетел в Германию прямым рейсом из Руанды, где лечил пациента, инфицированного вирусом Марбург.

Пути 7 и 8 перекрыли, поэтому пассажирам пришлось покинуть платформы.

Добавим

Вирус Марбург (Marburgvirus) относится к семейству Filoviridae, как и вирус Эбола, но считается еще более опасным. Уровень смертности при заражении колеблется от 24 до 90%. Вирус вызывает геморрагическую лихорадку, сопровождающуюся тяжелыми симптомами, такими как тошнота, рвота, диарея, а также внутренние и внешние кровотечения.