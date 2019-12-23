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На Волині грабіжник зачинив кота у морозилці

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Шацьку чоловік незаконно проник до чужого помешкання, де з морозильної камери вкрав продукти харчування. Після чого до неї засунув кота, внаслідок чого той загинув. Про це повідомляє УНН із посиланням на ухвалу Шацького районного суду Волинської області.

Зазначається, що чоловік після того, як помістив кота у морозильну камеру підпер двері дошкою ламінату. Внаслідок інциденту кіт загинув.

Окрім продуктів харчування зловмисник вкрав з прибудови іншого помешкання алюмінієвий посуд та гроші.

Зловмисника затримали під час спроби пограбувати магазин. Так, будучи у стані алкогольного сп’яніння він намагався сокирою розбити вікно, проте його спіймали поліцейські.

Як зазначається в ухвалі суду, чоловік раніше був судимий.

Суд вирішив взяти зловмисника під варту на два місяці.

Нагадаємо, Київська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно киянина за обвинуваченням у жорстокому поводженні з твариною.

Українські Національні Новини

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