На Волині грабіжник зачинив кота у морозилці

КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Шацьку чоловік незаконно проник до чужого помешкання, де з морозильної камери вкрав продукти харчування. Після чого до неї засунув кота, внаслідок чого той загинув. Про це повідомляє УНН із посиланням на ухвалу Шацького районного суду Волинської області.