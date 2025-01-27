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На узбережжі Одещини зібрали мазут вагою до 4 кг, який викинуло після аварії російських танкерів

На узбережжі Одещини зібрали мазут вагою до 4 кг, який викинуло після аварії російських танкерів

Київ • УНН

 • 40201 перегляди

На пляжі нацпарку "Тузлівські лимани" зібрали до 4 кг мазуту, викинутого після аварії російських танкерів у Керченській протоці. Мільйони дрібних фракцій все ще дрейфують у Чорному морі.

Працівники національного природного парку "Тузлівські лимани" на Одещині зібрали до 4 кілограмів мазуту на узбережжі. Дрібні фракції мазуту викинуло на берег після аварії російських танкерів у Керченській протоці. Про це повідомив у нацпарку, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що працівники "Тузлівських лиманів" обстежили майже 40 км піщаного пересипу.

У межах нацпарку знайшли одну ділянку протяжністю 200 м та завширшки 30-70 см із мазутом у вигляді дрібних фракцій 3-4 мм. Як зауважується, їх викинуло на берег 26 січня.

Відібрані проби надіслали на дослідження до приватної професійної лабораторії в Одесі.

Увесь мазут вагою до 4 кг зібрали з пересипу. Наразі в нацпарку на узбережжі мазуту немає, але науковці наголошують: немає жодних гарантій, що згодом нові фракції мазуту не викине морем.

Мільйони дрібних фракцій ще дрейфують у водах Північно-західної частини Чорного моря. Потрібні ресурси для того, щоб оперативно виявляти, терміново збирати й знищувати цю загрозу, а в нацпарку їх просто немає. Неподалік море також викинуло рідкісного птаха в мазуті — червоношию гагару, яку хвилями знову винесло у море,

- повідомили у нацпарку.

Нагадаємо

15 грудня два російські танкери "Волгонефть" зазнали аварії біля Керченської протоки, спричинивши значний витік мазуту. За оцінками екологів, наслідки для морської екосистеми можуть бути катастрофічними та тривати десятиліттями.

Внаслідок розливу мазуту з російських танкерів у Керченській протоці загинуло близько 50 тисяч птахів та понад 100 дельфінів. За оцінками експертів, реальна кількість загиблих дельфінів може сягати кількох тисяч.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Суспільство
chorne-moreЧорне море
odesaОдеса

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